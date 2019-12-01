عيوش يطالب الفنانين بالشجاعة على خطى “ريدفورد”: خاصكم تدافعو على الفقراء والحريات الفردية-فيديو

طالب المخرج والمنتج المغربي نور الدين عيوش، الفنانين المغاربة بالتحلي بالشجاعة اللازمة لنقل أصوات الفقراء، والمطالبة بالمساواة والحريات الفردية،، والدفاع عن مبادئهم مثلما فعل الأمريكي روبرت ريدفورد، المكرم في الدورةالحالية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
وأثنى عيوش، على تكريم ريدفورد، الذي يعارض ترامب بشكل واضح، ويطالبه بتغير عقليته كونه معاديا لدول عربية،مطالبا الممثلين بالتحلي بالشجاعة اللازمة للدفاع عن الحريات والفقراء.
وسيكون ريدفورد من الحاضرين في مهرجان مراكش، لتسلم النجمة الذهبية للمهرجان تقديرا لمسيرته ، و تأثيره العميق على السينما المعاصرة، إذ يعتبر أحد الشخصيات الرئيسية والفاعلة على الصعيد العالمي.
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