اللد: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت مصادر طبية أن جريمة إطلاق نار اقترفت في مدينة اللد، قبل ظهر اليوم الأحد، أسفرت عن إصابة شاب يبلغ من العمر 31 عاما، بجروح وُصفت بأنها متوسطة.
واستدعيت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلته بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج، فيما قامت الشرطة بإغلاق مقطع من الشارع وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة.
وفي سياق العنف والجريمة، قُتل الحاج محمود بكر (51 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة يافا، الليلة الماضية. كما أصيب شاب (28 عاما)، منتصف الليلة الماضية، بجروح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه لجريمة طعن خلال شجار وقع في مدينة اللد.
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