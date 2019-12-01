شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات ومواجهات قبلية نتيجة مقتل مسن وابنته في سبرة إب والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 اندلعت إشتباكات ومواجهات مسلحة بين مسلحين قبليين بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فلتان أمني تشهدها المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن إشتباكات مسلحة اندلعت اليوم في قرية "ذي فتاح" ممسى "ذي عسل" بعزلة "عينان" بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، بين مسلحي بيت "عيله" ومسلحي بيت "السويدي"، وسط فوضى أمنية تشهدها المديرية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. Advertisements وأضافت المصادر أن الإشتباكات والمواجهات التي اندلعت بين الطرفين، جاءت على خلفية مقتل مواطن وابنته وإصابة زوجة القتيل برصاص مسلح من بيت السويدي يدعى "أحمد محمد درهم السويدي" والذي ارتكب جريمته ولاذ بالفرار عقب الحادثة. وبحسب المصادر لاتزال الأجواء متوترة في ظل تحشيدات مسلحة بين الطرفين. يذكر أن المواطن المسن "محمد حسن عيله" قتل يوم أمس الأول مع ابنته "س م ح أ" 19 عام وأصيبت زوجته برصاص مسلح من بيت السويدي بعزلة عينان بمديرية السبرة جنوب شرق إب، ولاذ الجاني بالفرار عقب الجريمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات ومواجهات قبلية نتيجة مقتل مسن وابنته في سبرة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.