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شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات ومواجهات قبلية نتيجة مقتل مسن وابنته في سبرة إب والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
اندلعت إشتباكات ومواجهات مسلحة بين مسلحين قبليين بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فلتان أمني تشهدها المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن إشتباكات مسلحة اندلعت اليوم في قرية "ذي فتاح" ممسى "ذي عسل" بعزلة "عينان" بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، بين مسلحي بيت "عيله" ومسلحي بيت "السويدي"، وسط فوضى أمنية تشهدها المديرية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وأضافت المصادر أن الإشتباكات والمواجهات التي اندلعت بين الطرفين، جاءت على خلفية مقتل مواطن وابنته وإصابة زوجة القتيل برصاص مسلح من بيت السويدي يدعى "أحمد محمد درهم السويدي" والذي ارتكب جريمته ولاذ بالفرار عقب الحادثة.
وبحسب المصادر لاتزال الأجواء متوترة في ظل تحشيدات مسلحة بين الطرفين.
يذكر أن المواطن المسن "محمد حسن عيله" قتل يوم أمس الأول مع ابنته "س م ح أ" 19 عام وأصيبت زوجته برصاص مسلح من بيت السويدي بعزلة عينان بمديرية السبرة جنوب شرق إب، ولاذ الجاني بالفرار عقب الجريمة.
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