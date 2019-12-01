شكرا لقرائتكم خبر عن إب.. طفل يعبث بالسلاح ويقتل أمه مع جنينها "تفاصيل" والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 قتلت امرأة مع جنينها بعد أن عبث نجلها الصغير بالسلاح غرب محافظة إب، وسط اليمن.

وبحسب مصادر محلية، أقدم طفل على قتل أمه مع جنينها بسبب العبث بالسلاح غرب المحافظة. Advertisements وأضافت المصادر، بأن امرأة قتلت مع جنينها بمنطقة "المعبر" بمديرية فرع العدين غرب المحافظة÷نتيجة العبث بالسلاح من قبل طفلها الصغير البالغ من العمر ثمان سنوات. وبحسب المصادر، فإن المرأة التي قتلت هي زوجة "مهيوب طاهر المرادي" 38 عاما وهي حامل في شهرها الثامن. وزادت مؤخرا جرائم القتل الناجمة عن العبث بالسلاح وانتشاره بشكل لافت خصوصا مع زيادة الفوضى الأمنية بالمحافظة والتي تسببت بمقتل وجرح العديد من أبناء إب بمختلف مديريات المحافظة.

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