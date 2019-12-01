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شكرا لقرائتكم خبر عن إب.. مسلحون يعتدون على نساء بالضرب وسط فوضى أمنية والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
اعتدى مسلحون على عدد من النساء بإحدى المناطق بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين اعتدوا على نساء بعد اقتحام المنازل بمنطقة "المشهد" بالدائري الشرقي لمدينة إب، وانتهكوا حرمات المنازل مرتكبين ما يطلق عليه "العيب الأسود" في ظل فوضى أمنية لم يسبق لها مثيل في تاريخ المحافظة.
ونشر ناشطون مقطع فيديو يوثق عملية الإعتداء وضرب النساء وإهانتهن بصورة وحشية في مشهد يؤكد غياب الدولة وحضور السلاح وانتهاء القيم المجتمعية التي تحترم المرأة اليمنية، في ظل سلطات المليشيا الحوثية والتي غيبت الأمن والقضاء وحلت المليشيا بدلا عن أدوات الدولة.
وفي موضوع آخر اعتدى نافذون على أرضية الدكتور محمد الصباحي ليلا في منطقة دار القدس بالدائري الشرقي لمدينة إب، والمعتدون يشرعون في البناء ليلا بتواطؤ ودعم من المليشيا الحوثية.
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