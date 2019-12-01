شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مسلحون مجهولون يغتالون مدير البحث الجنائي في المنصورة بعدن والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 قالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين اغتالوا قبل قليل مدير جهاز البحث الجنائي بمديرية المنصورة في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وذكرت المصادر أن المسلحين أطلقوا النار على الرائد صلاح حجيري أمام منزله ببلوك 37 في المديرية. Advertisements وتابعت أن حجيري فارق الحياة على الفور بعد أن اخترقت عدة رصاصات جسده فيما لاذ المسلحون بالفرار. ولم تعلن أية جهة حتى اللحظة مسئوليتها عن العملية.

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