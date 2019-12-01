بالصور.. مسؤول بتعز يزور مقبرة الرسولين وحصن جبل ذي هزيم والجامعة الوطنية

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الأحد 1 ديسمبر 2019
قام وكيل أول المحافظة ، الدكتور عبدالقوي المخلافي، بمعية وكيل المحافطة الدكتور عبدالحكيم عون ، بزيارة للجامعة الوطنية ، وذلك للالتقاء بادارة الجامعة ، ومناقشتهم اوجه التعاون مع الطلاب المعاقين ، وسبل دعمهم لتمكينهم من حقوقهم التعليمية.
واثنا وكيل اول المحافظة على جهود الجامعة الوطنية في هذا الخصوص ، والذي يعتبر من اوجه العمل الوطني و الواجب الانساني .
كما قام وكيلا المحافظة الدكتوران المخلافي وعون ، بزيارة مقبرة اُمراء الدولة الرسولية ومسجدهم الأثري في حي مدرسة المظفر ، وحصن جبل ذي هزيم ، والاطلاع على مدى سلامتها من الاعتداءات والأضرار ، ووجها بضرورة حماية هذه المآثر التاريخية والعمل على إصلاح مالحقها من اضرار ، وضبط من يحاول الاعتداء او المساس بهذه المأثر الحضارية والتأريخية لمدينة تعز.
رافقهم في الزيارة ، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بمحور تعز ، ومدير ادارة الاثار ،ومدير ادارة المتاحف بفرع الهيئة العامة للأثار - تعز.
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