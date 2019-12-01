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صد هجوم حوثي على التحيتا جنوب الحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صد هجوم حوثي على التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019

تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

 وقال مصدر عسكري ميداني في التحيتا أن عناصر المليشيا شنت هجوماً على مناطق جنوب غرب مديرية التحيتا واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.

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 وأشار المصدر العسكري أن جنود القوات المشتركة تمكنوا من التصدي للهجوم ، وكبدوا عناصر المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح ، فيما لاذ من تبقى من العناصر الحوثية بالفرار يجرون ورائهم أذيال الهزيمة.

 

 ويأتي التصعيد اليومي للمليشيات في إطار انتهاكاتها وخروقاتها اليومية في مختلف المناطق المحررة جنوب الحديدة ، وتسعى المليشيات إلى القضاء على عملية السلام الأممية المتمثلة بإتفاقية السويد.

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