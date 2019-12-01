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شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. أحياء حيس السكنية تتعرض للقصف الحوثي العنيف والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
أطلقت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها الرشاشة على الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقالت مصادر محلية في حيس أن المليشيات كثفت من عمليات إستهداف الأحياء السكنية في المديرية بشكل عنيف ، مستخدمة الأسلحة المتوسطة.
وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي أطلقت نيران أسلحتها على منازل المواطنين ومزارعهم في مناطق متفرقة من المدينة في محاولة منها لزرع حالة من الخوف والذعر في صفوف المدنيين.
يذكر أن مليشيات الحوثي استغلت الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ ديسمبر من العام الماضي لممارسة أعمالها الإجرامية، حيث تقوم بإستهداف وقصف الأحياء السكنية في مختلف مديريات محافظة الحديدة.
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