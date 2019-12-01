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شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. القوات المشتركة تسيطر على مواقع استراتيجية وتدخل مديرية الحشا والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
تمكنت القوات المشتركة في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، من استعادة السيطرة على موقع القفه الاستراتيجي غربي المحافظة، عقب هجوم واسع ومباغت شنته على مواقع مليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية.
وأكد مصدر عسكري أن القوات المشتركة شنت عملية نوعية على ثكنات وتمركز عناصر مليشيات الحوثي في موقع القفه بمنطقة بتار التابع لمديرية الضالع، واستعادت السيطرة عليه بعد مواجهات عنيفة سقط على إثرها قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي.
وأوضح المصدر أن القوات المشتركة تواصل تقدمها ويجري تطهير عدد من الجيوب المحيطة بالمواقع التي تم السيطرة عليها.
وبهذه السيطرة عليه يكون الجيش قد تجاوز منطقة حجر ووصوله الى اول قرى مديرية الحشاء.
وتشهد جبهات عدة في الضالع اشتباكات متقطعة بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي الانقلابية، منذ مطلع العام الجاري، بعد أن عاودت مليشيا الحوثي السيطرة على بعض المناطق.
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