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شكرا لقرائتكم خبر عن إب.. احتراق سيارة وفرض خطباء وانقطاع طريق والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
شهدت محافظة إب، وسط اليمن، خلال الساعات الماضية أحداث كشفت عن الجانب الأمني الهش وتصاعد انتهاكات المليشيا الحوثية.
وبحسب المصادر المحلية، فإنه "في ظل فوضى أمنية وخلافات بينية، تم احراق سيارة مدير مواصلات مديرية السبرة فجر السبت وهو ما تسبب بإحراق شامل للسيارة وحرق بعض الكابلات الموجودة في حوش ادارة المواصلات.
وفي حادثة أخرى، فرضت مليشيا الحوثي عدداً من الخطباء المحسوبين عليها بعدد من مناطق مديرية السبرة ووزعت خطب حوثية لخطباء آخرين وتطالبهم بالخطابة منها، وموالين لها يرددون شعار الصرخة في مسجد سوق الليل المحاذي لجبهتي العود والفاخر بمنطقة العذارب بمديرية بعدان شرق إب، وسط استياء المواطنين ورفضهم ترديد شعار الصرخة الحوثية.
إلى ذلك، ذكرت المصادر، بأن الطريق في الخط الإسفلتي في شارع الثلاثين القريب من جبل "المورم" جنوب غرب مدينة إب، انقطع بسبب مخلفات استحداثات وبناء نافذين من قيادات مليشيا الحوثي في الجبل ونهبها أراضي المواطنين.
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