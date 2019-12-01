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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ما هي المناطق التي سجلت أقل درجات الحرارة ؟ والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
أعلن المركز الوطني، النشرة التنبيهية المتوقعة.
وبين أن "اقل درجات حرارة سجلت في بعض محطات الرصد الجوي صباح أمس السبت الموافق 30/11/2019 م:
المدينة ذمار صنعاء عمران اب السدة
الحرارة 3.0 5.7 5.8 7.5 7.5
وبحسب المركز، تشير المعلومات الرصدية وخرائط الطقس المختلفة السطحية والعلوية ومخرجات التنبؤات العددية إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على محافظات بلادنا الجبلية وأجزاء من الصحاري و الهضاب الداخلية.
حيث يتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة الصغرى على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات ( صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء( وأجزاء من محافظات (الضالع ، اب وأبين) وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.
ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية الأخوة المواطنين، قاطني المحافظات الأنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء الليل و الصباح الباكر.
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