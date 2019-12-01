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قنابل الغاز المسيل للدموع تفرق متظاهري هونج كونج

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أطلقت الشرطة في هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة اليوم الأحد مع نزول الآلاف للشوارع في المدينة التي تحكمها الصين بعد هدوء نسبي في أعمال العنف.

وجاءت المظاهرة في حي تسيم تسا تسوي التجاري بعد أن شارك مئات في مسيرة للقنصلية الأمريكية لإظهار "الامتنان" للولايات المتحدة على دعمها للمظاهرات التي يشهدها المركز المالي الآسيوي منذ نحو ستة أشهر.

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