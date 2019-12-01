شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة أمريكية تستطلع أجواء شبه الجزيرة الكورية والان نبدء بالتفاصيل

أفاد موقع إلكتروني لتتبع حركة الطيران المدني في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن طائرة استطلاع أمريكية حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية أمس السبت، في مؤشر واضح على تعزيز عمليات المراقبة لكوريا الشمالية في أعقاب إجرائها اختبار قاذفة صواريخ متعددة. وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم إنه تم رصد الطائرة "يو2- إس" التابعة لسلاح الجو الأمريكي وهي تحلق على ارتفاع حوالي 15240 مترا فوق العاصمة سول وإقليم "جوانجون" شمال البلاد وإقليم تشونجتشيونج وسط البلاد أمس، حسب موقع "إيركرافت سبوتس". ومن المعتاد أن تقوم الطائرة دراجون ليدي بمهمة مراقبة فوق مناطق تحيط بالحدود الكورية المحصنة بشكل كبير بهدف مراقبة الأنشطة العسكرية لخط المواجهة لكوريا الشمالية.

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