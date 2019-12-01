بالصور.. حريق قرب مرقد الحكيم

اندلع حريق قرب مرقد محمد باقر الحكيم في ساحة ثورة العشرين وسط النجف. وبحسب ما ذكره مراسل الخليج 365، ان الحريق اندلع في مظلة مرور، مشيرا الى ان هناك توافد للمواطنين قرب المرقد.



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