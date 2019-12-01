أفاد مراسل الخليج 365، الأحد، بأن متظاهرين أغلقوا مبنى محافظة الديوانية. وتنشر الخليج 365 صورة لحواجز كونكريتية تحيط بمبنى المحافظة كُتب عليها "مغلق بأمر الشعب"، و "المحافظ مُقال بأمر الشعب".



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. متظاهرون يغلقون مبنى محافظة الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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