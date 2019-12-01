القبض على متهم يبتز المواطنين بمساعدة امرأة عبر التواصل الاجتماعي بكركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، القبض على متهم أقدم على ابتزاز مجموعة كبيرة من المواطنين في محافظة كركوك.

وقالت القيادة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من لواء المغاوير السادس الفرقة السادسة/ شرطة إتحادية، ومن خلال معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على متهم يقوم بابتزاز المواطنين بالتعاون مع امرأة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي واخذ مبالغ مادية منهم من خلال تهديدهم بنشر صور لهم".

وأضافت أن "العملية تمت بمتابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل ونصب كمين محكم في منطقة باجوان"، مشيرة إلى "القبض على المتهم بالجرم المشهود وإحالته مع المضبوطات الى الجهات المختصة".