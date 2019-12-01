ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة واعتقال عنصر من 'داعش' بداخله في نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة، في محافظة نينوى، مشيرة إلى اعتقال أحد عناصر "داعش" بداخله.
وقال إعلام الداخلية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضبطت معملا لتصنيع العبوات المتفجرة، وهو تابع لعصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى".
وأضاف أن "المعمل يحتوي بداخله مواد ومعدات وختومات تابعة لداعش"، لافتا إلى "القاء القوة المنفذة للعملية، القبض على عنصر من داعش كان موجودا داخل المعمل".
وتابع انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى".
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