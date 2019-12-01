القبض على شابين تعاطيا المخدرات داخل محكمة في مصر

أفادت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، بالقبض على شابين، بعد ضبطهما يتعاطيا المخدرات داخل المحكمة. وذكرت الصحيفة، أن "قوات تأمين محكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية بدلتا مصر، فوجئت بممارسات غريبة من شابين داخل المحكمة، وفوجئت قوات الأمن بأن الشابين العاطلين عن العمل، كان يتعاطيا المواد المخدرة داخل المحكمة".



وأوضحت أن "اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من ضبط كلا من (م.ا) 27 عاما (ل.ا.م) 29 عاما، وذلك حال قيامهما بتعاطي المواد المخدرة داخل المحكمة".

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