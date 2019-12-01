ضبط كدس عتاد غربي الأنبار بداخله صاروخ وعبوات ناسفة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط كدس عتاد في قضاء عنة بمحافظة الأنبار بداخله صاروخ وعبوات ناسفة. وقال إعلام الداخلية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مديرية استخبارات شرطة الطاقة/ استخبارات شرطة كهرباء الغربية، العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وأثناء إجراء المسح الميداني في قرية الخسفة بقضاء عنه، عثرت على كدس للعتاد".



وأضاف، أن الكدس "بداخله خمس عبوات ناسفة نوع جليكانات، بداخلها مادة C4، وقنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، وصاروخ محلي الصنع"، لافتا إلى "التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا من قبل الجهد الهندسي".



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