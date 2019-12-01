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احصائية الحرائق التي اندلعت في بغداد والمحافظات خلال الشهرين الماضيين

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن احصائية الحرائق التي اندلعت في بغداد والمحافظات خلال الشهرين الماضيين، مبينة ان مجموع الحرائق بلغت ٢٦٧ حادثا.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نيوز، نسخة منه ان "الموقف الاحصائي لحرائق التظاهرات في بغداد والمحافظات من يوم الاول من تشرين الاول الماضي ولغاية الـ30 من تشرين الثاني، بلغت ٢٦٧ حادثا".

 

واضافت ان "بغداد/ الكرخ ١٠ حوادث، وبغداد/ الرصافة ٩٧ حادثا"، مبينة ان "النجف ١٢ حادثا وميسان ١٥ حادثا، والديوانية ١٨ حادثا وذي قار ٣٦ حادثا".

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وتابعت ان "واسط ١٧ حادثا، والبصرة ١٣ حادثا وبابل ١٣ حادثا، وديالى حادث واحد، وكربلاء ٢٢ حادثا، والمثنى ١٣ حادثا".

 

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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