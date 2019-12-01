ملك البحرين يهنئ خليفة بن زايد باليوم الوطني للإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، الأحد، برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لليوم الوطني للإمارات.

وأعرب العاهل البحريني عن أطيب تهانيه وتمنياته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بموفور الصحة والسعادة ولشعب الإمارات الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البحرين والإمارات والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري بذكرى اليوم الوطني الـ48 وسط استعدادات رسمية وشعبية كبيرة، حيث تكتسب المناسبة هذا العام أهمية خاصة لتزامنها مع "عام التسامح" الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.