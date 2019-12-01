المرصد السوري: 805 قتلى حصيلة الأزمة في نوفمبر

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وكالة الأنباء الألمانيةالأحد 2019/12/1 12:45 م بتوقيت أبوظبي
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية - أرشيفية
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 805 شخص في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من جراء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات.
ولفت المرصد إلى أن من بين 805 أشخاص قُتلوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن هناك 227 مدنيا بينهم 44 طفلا دون سن الـ18 و29 سيدة.
وأشار إلى أن من بين القتلى 241 من مسلحي الفصائل الإرهابية، و137 من القوات السورية، و71 من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
كان الرئيس السوري بشار الأسد قد قال إن الحرب ضد الإرهاب في سوريا لم تنتهِ، وإنه ما زال موجودا في مناطق الشمال بدعم من تركيا التي تبتز أوروبا بملف إعادة الدواعش.
وأضاف، في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول ابتزاز أوروبا في موضوع إعادة الإرهابيين إلى بلدانهم، واصفا سلوكه بـ"عمل غير أخلاقي".
وعقب سيطرة الحكومة السورية على معظم أراضي البلاد، دعت موسكو لإعادة إعمار دولية، فيما ترفض الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تقديم أي مساعدة، خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي، لإعادة الإعمار في ظل غياب حل سياسي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية السلام.
والجمعة، استدعى الجيش السوري تعزيزات عسكرية نوعية إلى ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي بهدف استكمال القضاء على وجود الجماعات الإرهابية في المنطقة منزوعة السلاح.
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