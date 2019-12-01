العراق يصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس خلية الأزمة السابق بذي قار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة للنظر بقضايا أحداث المظاهرات في محافظة ذي قار العراقية، الأحد، مذكرة اعتقال ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن: "الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار، أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، كلف الفريق جميل الشمري برئاسة خلية الأزمة في ذي قار خلال أحداث عنف وقعت في المحافظة راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين.

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ويعقد البرلمان العراقي، الأحد، جلسة مخصصة لمناقشة الأحداث في محافظتي ذي قار والنجف واستقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.

يأتي ذلك فيما، ذكر شهود أن متظاهرين عراقيين قاموا في الساعات الأولى من صباح الأحد، بإحراق الإطارات في شوارع متفرقة من أحياء بغداد لمنع وصول الموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم فيما شهدت عدد من المحافظات عطلة رسمية وإعلان الحداد على مقتل العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار.