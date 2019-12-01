العاهل السعودي وولي العهد يهنئان خليفة بن زايد باليوم الوطني للإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ48 لبلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان بن عبدالعزيز بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية تهنئة، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لذات المناسبة.

وعبر ولي العهد السعودي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، راجيا لحكومة وشعب الإمارات الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.