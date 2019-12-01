لاعب النجم الساحلي يجدد هجومه على حسين الشحات

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محمد عمادالسبت 2019/11/30 09:37 م بتوقيت أبوظبي
المثناني والشحات
جدّد محمد المثناني، لاعب خط وسط النجم الساحلي التونسي، هجومه على حسين الشحات نجم الأهلي المصري، وذلك على خلفية ما حدث بينهما خلال مواجهة الفريقين يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها النجم بهدف دون رد.
وقال المثناني في تصريحات لمحطة "راديو إي.أف.أم" الإذاعية التونسية: "الشحات تعمّد ضربي بالمرفق بعد المباراة، كما وجه لي بألفاظ غير لائقة".
وأضاف: "لم أرد الفعل لأنه كان ضيفا على تونس، ولو أنني كنت أعتقد أن المناوشات بين اللاعبين تتوقف بعد نهاية المباريات".
وشهدت مباراة الفريقين عدة مناوشات بين اللاعبين أبرزها تلك التي حصلت بين محمد المثناني وحسين الشحات.
وسيتجدد الموعد بين الناديين في الجولة الخامسة من دور المجموعات والتي ستقام في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
ويلاحق النجم الساحلي لقبه الثاني في دوري أبطال أفريقيا، في حين يسعى الأهلي المصري لتدعيم رقمه القياسي والتتويج بهذه الكأس للمرة التاسعة في تاريخه.
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