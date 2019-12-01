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الصومال تطلب استضافة مؤتمر الاقتصاد الأزرق العام المقبل

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مهد محمد علي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الصومال تطلب استضافة مؤتمر الاقتصاد الأزرق العام المقبل

مهد محمد علي

قدمت حكومة الصومال الفيدرالية رسميا طلبها لاستضافة مؤتمر الاقتصاد الأزرق في مقديشو مطلع العام المقبل.

 

وتم ترحيب الطلب من قبل الهيئة الحكومية الدولية للتنمية خلال قمة في أديس أبابا يوم الجمعة.

 

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ويركز المؤتمر بشكل أساسي على إمكانات الاقتصاد الأزرق في خلق الوظائف ومكافحة الفقر والجوع من خلال الجمع بين اللاعبين الضروريين للانتقال إلى الاقتصاد الأزرق.

 

واستضافت الحكومة الكينية المؤتمر العام الماضي في نيروبي حضره العديد من رؤساء الدول بمن فيهم الرئيس محمد عبد الله فرماجو وأكثر من ممثلين من 183 دولة.

 

وأكد منتدى العام الماضي على الحاجة إلى تعزيز الاستخدام المستدام للبحار والبحيرات والمحيطات وكذلك مواردها من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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