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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصومال تطلب استضافة مؤتمر الاقتصاد الأزرق العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
مهد محمد علي
قدمت حكومة الصومال الفيدرالية رسميا طلبها لاستضافة مؤتمر الاقتصاد الأزرق في مقديشو مطلع العام المقبل.
وتم ترحيب الطلب من قبل الهيئة الحكومية الدولية للتنمية خلال قمة في أديس أبابا يوم الجمعة.
ويركز المؤتمر بشكل أساسي على إمكانات الاقتصاد الأزرق في خلق الوظائف ومكافحة الفقر والجوع من خلال الجمع بين اللاعبين الضروريين للانتقال إلى الاقتصاد الأزرق.
واستضافت الحكومة الكينية المؤتمر العام الماضي في نيروبي حضره العديد من رؤساء الدول بمن فيهم الرئيس محمد عبد الله فرماجو وأكثر من ممثلين من 183 دولة.
وأكد منتدى العام الماضي على الحاجة إلى تعزيز الاستخدام المستدام للبحار والبحيرات والمحيطات وكذلك مواردها من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة.
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