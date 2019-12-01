المئات ينظمون مسيرة في هونغ كونغ احتجاجاً على عنف الشرطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

نظم مئات المحتجين في هونغ كونغ، مسيرة اليوم الأحد، ضد استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع وكان من بينهم أسر معها أطفالها وذلك في الوقت الذي يستعد فيه ذلك المركز المالي الآسيوي لمزيد من المظاهرات المناهضة للحكومة بعد هدوء استمر أسبوعاً. وتدفق المحتجون عبر المنطقة التجارية بوسط المدينة صوب مقر الحكومة في جزيرة هونغ كونغ الرئيسية حاملين بالونات صفراء وملوحين بلافتات عليها "لا للغاز المسيل للدموع وانقذوا أولادنا". ومن المقرر تنظيم 3 مسيرات اليوم الأحد، بعد حصول موافقة السلطات عليها جميعاً. وانضم يوم السبت تلاميذ المدارس الثانوية وأرباب المعاشات للاحتجاج على ما وصفوه بوحشية الشرطة والاعتقالات غير القانونية. وتعهد نشطاء بالحفاظ على زخم الحركة التي تشهدها منذ نحو 6 أشهر هونغ كونغ التي تحكمها الصين. وشوهد كثيرون يدفعون أمامهم عربات أطفال رافعين شمسيات لتقيهم حرارة الشمس في الوقت الذي انضم إلى المسيرة رجل زين مقعده المتحرك ببالون. وتهز الاحتجاجات المناهضة للحكومة تلك المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو (حزيران) مجبرة أحياناً المكاتب الحكومية والشركات والمدارس وحتى المطار الدولي على الإغلاق. ولكن يسود البلاد هدوء نسبي منذ الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد الماضي وأسفرت عن فوز ساحق للمرشحين المطالبين بالديمقراطية. وتأتي مسيرات اليوم الأحد، بعد أن قال مسؤول كبير بهونغ كونغ إن "الحكومة تبحث إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة أسلوب معالجة الأزمة التي أصبحت فيها المظاهرات تتسم بالعنف على نحو متزايد".

