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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض ومنع سفر بحق القائد العسكري جميل الشمري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الأحد أن الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في محافظة ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري.
وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة”.
يشار إلى أن الشمري كان قد أعطى الأوامر لفتح الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظة ذي قار الأسبوع الماضي مما تسبب بمقتل أكثر من 32متظاهرا وإصابة 250أخرين
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