شكرا لقرائتكم بعد زيارة سليماني.. إيران: لسنا قلقين من وضع العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد وصول قائد فيلق القدس قاسم سليماني إلى بغداد، أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، في تصريحات له، الأحد، أن طهران ليست قلقة من الوضع في العراق.

وأضاف أن المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني يدير الأزمة ويسعى لحلها بشكل جيد.

وفي الملف النووي قال لاريجاني "الأبواب ليست مغلقة أمام إيجاد حل للملف النووي، وهناك مساعٍ جارية في هذا الإطار"، مؤكداً أنه إذا استخدمت أوروبا آلية الرد على إلغاء الاتفاق النووي فإيران بدورها لديها القدرة على الرد أيضا".

وكان الأمين العام لمجلس العشائر العربية، ثائر البياتي، أكد في مقابلة مع "الحدث"، مساء السبت، وصول قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إلى بغداد. وقال البياتي إن "سليماني التقى قيادات الحشد والميليشيات وقادة عسكريين"، لافتاً إلى أنه "صادف مع قدومه دخول 520 إلى 530 عنصراً من الحرس الثوري إلى العراق".

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احتجاجات العراق متواصلة

هذا ويواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في العاصمة بغداد والمناطق الجنوبية، معتبرين استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، غير مقنعة، ومصرين على "تنحية جميع رموز الفساد".

يذكر أن العراق يعيش منذ الأول من أكتوبر أكبر تحدٍّ على الإطلاق، على وقع انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في العاصمة وجنوب البلاد، مطالبة بإقالة المسؤولين السياسيين، ورفض المحاصصة والفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأدى العنف الذي واجهت به القوى الأمنية المحتجين إلى مقتل أكثر من 400 متظاهر، بحسب إحصاء أوردته رويترز، نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، الجمعة.

كما أظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.