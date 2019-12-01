أكّد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​الثبات​ والبصيرة قيم نشأنا عليها وتجذرت في سلوكنا ونهجنا، ولن تقدر أية ضغوطات أن تحرفنا عن الثبات على ما نؤمن به وما آمنا الا بقيم الحق والخير، ونبذ التعصب والتسلط، وبصيرتنا تأخذنا الى ساحات الحوار مع أخوتنا وشركائنا في الوطن لنبنيه ونحميه وندعم ​المقاومة​ في ساحات رد العدوان".



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كانت هذه تفاصيل خبر مراد: لن تقدر الضغوطات أن تحرفنا عن دعم المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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