الحزب الديمقراطي يستنكر احراق خيمة المعتصمين بالحراك المدني بعالية

استنكرت دائرة عاليه المركزية في الحزب الديمقراطي اللبناني بيان لها، الإعتداء التي قامت به اليد التخربية من خلال محاولة إحراق خيمة المعتصمين في الحراك المدني في عاليه.
وأكدت الدائرة حرص الحزب على "حماية حق التعبير السّلمي والتظاهر المطلبي المحق والذي يهدف إلى تأمين الحدّ الأدنى من العيش الكريم للمواطن، وإلى كشف الفساد والفاسدين منذ عقود ولغاية اليوم ومحاسبتهم"، داعية "الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة وكشف هويّة المخلّين بالأمن واتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".
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