الحزب الديمقراطي يستنكر احراق خيمة المعتصمين بالحراك المدني بعالية

استنكرت دائرة ​عاليه​ المركزية في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ بيان لها، الإعتداء التي قامت به اليد التخربية من خلال محاولة إحراق خيمة المعتصمين في ​الحراك المدني​ في عاليه.

وأكدت الدائرة حرص الحزب على "حماية حق التعبير السّلمي والتظاهر المطلبي المحق والذي يهدف إلى تأمين الحدّ الأدنى من العيش الكريم للمواطن، وإلى كشف ​الفساد​ والفاسدين منذ عقود ولغاية اليوم ومحاسبتهم"، داعية "​الأجهزة الأمنية​ والقضائية لملاحقة وكشف هويّة المخلّين بالأمن واتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".