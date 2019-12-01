تقدم مختار قرية مراح السفيرة في ​الضنية​ بلال عواد باخبار الى ​النيابة العامة المالية​ عن "تجاوزات ومشاريع مشبوهة ومشاريع منفذة مرتين او اكثر من ​البلدية​ بمجلسها الحالي والسابق".

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كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الى النيابة العامة المالية عن مشاريع مشبوهة في بلدية مراح السفيرة الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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