النشرة: قوة اسرائيلية تمشط الطريق من تلال الوزاني وحتى وادي العسل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن "قوة اسرائيلية مدعومة جيب نوع هامر مشطت الطريق العسكري بمحاذاة ​السياج الحدودي​ انطلاقا من تلال ​الوزاني​ وحتى وادي العسل مرورا ب​الغجر​ و​العباسية​ وكان عناصر الدورية يتوقفون احيانا عند البوابات الحديدية المثبتة عند هذا السياج لتفقد اجهزة المراقبة وكاميرات الفيديو المثبتة عليها وبلغوا في الجانب اللبناني دوريات مؤللة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش وقواة ​اليونيفيل​ في محاور ​عين عرب​ المجيدية بهدف مراقبة الوضع".

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