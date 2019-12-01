دار الفتوى: ما ينشر على مواقع التواصل كذب ويهدف الى تشويه دور المفتي

نفى المكتب الإعلامي في ​دار الفتوى​ في بيان "نفيا قاطعا ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن احدى الصحف المحلية من كلام منسوب الى مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​"، مشددا على أن "ما يتم تداوله من تحليلات ومعلومات هو عار عن ​الصحة​ جملة وتفصيلا"، معتبرا أن "أهداف ما ينقل كذبا عن مفتي الجمهورية يصب في إطار تشويه دوره الديني والوطني والعربي واستهداف لدار الفتوى الحاضنة لجميع اللبنانيين".

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