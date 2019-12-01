المطران عون: لنضع بين يدي الرب كل الصعوبات التي يعيشها وطننا

شدد راعي ابرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ عظة في عظة القاها في قداس ترأسه على نية ​كاريتاس​ في جبيل على "ضرورة خلق جو من الاخوة والتعاضد والتضامن بين مكونات المجتمع كافة لكي نستطيع تخطي المرحلة الصعبة التي نعيشها في هذه الايام على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا "اهمية التضامن ومساعدة كاريتاس كي تنجح في رسالتها ودورها ​الانسان​ي".

واذ نوه بـ "الدور والجهود التي يبذلها المتطوعون والعاملون في هذه الرابطة وكل المؤسسات الانسانية لتخفيف الالام عن المواطنين"، كاشفا ان "مطرانية جبيل المارونية بدأت العمل على تشكيل جهاز لادارة الازمة والوقوف الى جانب المحتاجين اكثر فأكثر"."

وأضاف: "نحمل في صلاتنا كل المؤسسات الانسانية والاجتماعية التي تفكر بالمحتاج والفقير والمتألم، وعلينا ان نتضامن مع بعضنا البعض من اجل التخفيف من وطأة المشاكل والصعوبات، فنختبر ان الرب هو الذي يعطي الجواب الى الانسان المتعطش الى الحب و​السلام​، ونسأل ايضا الله ان يعطي كل واحد منا الرحمة لمساعدة الاخر، كل على قدر امكاناته لتمرير الازمة التي نتخبط بها".

ودعا الى ان "نضع بين يدي الرب كل الصعوبات التي يعيشها وطننا، ولنضع بين يديه ايضا المسؤولين الذين لديهم القرار كي يسمعوا صوته والضمير والشعب ، ويعملوا سريعا من اجل ايجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي نعيشها على الصعد كافة".