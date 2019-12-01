السيد: بناء الدولة ليس سرًّا نوويًّا لكنهم لا يريدون

علّق النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "يقولون دولة! بناء ​الدولة​ ليس سرًّا نوويًّا، المعادلة بسيطة، لكنهم لا يريدون".

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