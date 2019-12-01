وزير خارجية ليبيا أمل اقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل

أمل وزير ​الخارجية الليبية​ عبد الهادي الحويج في حديث لصحيفة "معاريف" على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية الى أن إقامة علاقات طبيعية مع ​إسرائيل​.

وأوضح الحويج أن بلاده دولة عربية عضو في ​الجامعة العربية​ وبأن ​ليبيا​ ملتزمة بقراراتها وقرارات ​الأمم المتحدة​، مضيفا: "نحن ندعم حقوق الشعوب وحقوق ​الشعب الفلسطيني​".

ونقلت الصحيفة على لسان الحويج أن "بلاده تدعم ​السلام​ الإقليمي، و​مكافحة الإرهاب​، وهو ما تقوم به بلاده، أيضا من محاربة الإرهاب الداخلي، مدينا في الوقت نفسه أنشطة الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في منطقة الشرق الأوسط، وبيع السلاح مع حكومة ​طرابلس​، والاتفاقيات النفطية التي وقعتها حكومته مع ​الحكومة​ نفسها"..

وأشار وزير الخارجية الليبي إلى أن ما "يهم تركيا هو النفط والإرهاب وبيع السلاح، في حين أنه يجب توجيه الأنظار نحو التعليم والخوسية وتحسين الأحوال الاجتماعية للمواطنين الليبيين".

وأفادت الصحيفة بأن الحويج يرغب في مشاركة الدول الأوروبية مؤتمر برلين، الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري، معتبرا أن "ليبيا باتت ساحة للإرهاب وتصفية الحسابات بين القوى الكبرى التي تتنازع على النفوذ في المنطقة".