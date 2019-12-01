نظم مئات المحتجين في هونغ كونغ مسيرة ضد استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع، وكان من بينهم أسر معها أطفالها، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه ذلك المركز المالي الآسيوي لمزيد من المظاهرات المناهضة للحكومة بعد هدوء استمر أسبوعا.
وتدفق المحتجون عبر المنطقة التجارية بوسط المدينة صوب مقر الحكومة في جزيرة هونغ كونغ الرئيسية حاملين بالونات صفراء وملوحين بلافتات كتب عليها "لا للغاز المسيل للدموع وانقذوا أولادنا".
ومن المقرر تنظيم ثلاث مسيرات اليوم بعد حصول موافقة السلطات عليها جميعا. وتعهد نشطاء بالحفاظ على زخم الحركة التي تشهدها منذ نحو ستة أشهر هونغ كونغ التي تحكمها الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة في هونغ كونغ احتجاجا على استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.