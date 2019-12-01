مسيرة في هونغ كونغ احتجاجا على استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع

نظم مئات ​المحتجين​ في هونغ كونغ مسيرة ضد استخدام ​الشرطة​ ​الغاز​ المسيل للدموع، وكان من بينهم أسر معها أطفالها، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه ذلك المركز المالي الآسيوي لمزيد من المظاهرات المناهضة للحكومة بعد هدوء استمر أسبوعا.

وتدفق المحتجون عبر المنطقة التجارية بوسط المدينة صوب مقر ​الحكومة​ في جزيرة هونغ كونغ الرئيسية حاملين بالونات صفراء وملوحين بلافتات كتب عليها "لا للغاز المسيل للدموع وانقذوا أولادنا".

ومن المقرر تنظيم ثلاث مسيرات اليوم بعد حصول موافقة السلطات عليها جميعا. وتعهد نشطاء بالحفاظ على زخم الحركة التي تشهدها منذ نحو ستة أشهر هونغ كونغ التي تحكمها الصين.

