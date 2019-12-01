لفت رئيس حركة "أنصار الله" القيادي ​محمد علي الحوثي​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ان "الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط ​طائرة​ استطلاع مقاتلة نوع (وينغ لونغ) صينية الصنع في مديرية حيران بمحافظة حجة"، مضيفا: "الغريب في الموضوع نفي ​السفارة الصينية​ بيع مثل هذه الطائرات خلال العدوان الأميركي السعودي الإماراتي لهم"، معتبرا أن "ذلك هو عكس الموقف الصيني المعلن الرافض للعدوان".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي ينتقد سفارة الصين بعد إعلان جماعته إسقاط "مسيرة" للتحالف. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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