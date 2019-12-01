برلمانى يحذر من مخاطر الزيادة السكانية.. ويؤكد: لا تقل عن خطورة الإرهاب

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وأوضح سعد، أن الزيادة السكانية تمثل خطرا على الدولة لا يقل عن الإرهاب، حيث أنها تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى، وتؤثر على نتائج المشروعات القومية على تتم على أرض الواقع، وأدركت الدولة هذا الأمر وتم وضع استراتيجية للسكان فى خطة مصر 2030 للتعامل مع هذه القضية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة متابعة تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع بشكل دورى، وفى نفس الوقت زيادة الوعى لدى المواطنين حول خطورة الزيادة السكانية، وكيفية التصدى لها، على ان تكون هناك استراتيجية أخرى بشأن كيفية الاستفادة بهذه الطاقة البشرية،على أن يتم الاستعانة بتجارب بعض الدول فى هذا الإطار لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بالتزامن مع زيادة الوعى بمخاطر الزيادة، وتضافر الجهود جميعها لحل الأزمة.
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