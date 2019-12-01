المتظاهرون في هونج كونج يعودون إلى الشارع بعد فترة تهدئة قصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - فيكتوريا- (أ ف ب):

دُعي المتظاهرون المؤيدون للديموقراطية، الأحد، للنزول إلى شوارع هونج كونج، بعد فترة تهدئة نادرة خلال 6 أشهر من حركة احتجاج سياسية.

ويأتي يوم التعبئة بعد أسبوع من انتخابات محلية حقق فيها المعسكر المؤيد للديموقراطية فوزاً ساحقاً. ولا تزال بكين والسلطة التنفيذية المحلية ترفضان تقديم أي تنازل جديد.

وسمحت الشرطة بثلاثة تجمعات الأحد، عبر إصدار "رسالة عدم ممانعة" داعيةً المشاركين إلى البقاء سلميين.

ودُعي المتظاهرون للانضمام إلى مسيرة في اتجاه القنصلية الأميركية بهدف تقديم الشكر لواشنطن على دعمها لحركة الاحتجاج.

ومساءً، سيتجمع المحتجون لتذكير بكين والسلطات الصينية بمطالبهم الخمسة، من بينها إجراء انتخابات عامة فعلية وفتح تحقيق مستقل في ما يعتبرونه عنفاً من جانب الشرطة في تعاملها معهم.

وصباح الأحد، شارك أطفال ومسنّون في تظاهرة سلمية جرت من دون حصول أي حادث.

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وليل السبت الأحد، قطع متظاهرون طرقاً في حيّ مونغ كوغ الشعبي واستخدمت الشرطة ثلاث مرات الغاز المسيل للدموع، للمرة الأولى منذ الانتخابات التي أجريت في 24 نوفمبر. ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية في يونيو، تم استخدام أكثر من 12 ألف قنبلة مسيلة للدموع، بحسب الشرطة.

والأحد، انتشر شريط فيديو على الإنترنت يظهر فيه متظاهر يعتدي بشكل وحشي على رجل يحاول إزالة حاجز.

وفي الشريط المصوّر، يسخر المعلّق من الرجل الضحية الذي يتعثّر ويسقط بعد أن تعرض للضرب على رأسه بغرض ثقيل. وسالت الدماء من جرحه.

وقال قائد شرطة هونج كونج كريس تانغ بينج-كونج الأحد في حديث إذاعي إن هذا الاعتداء وقع مساء أمس السبت في مونج كوج. وأكد تانج أن "ذلك كان يمكن أن يقتله".

وأشار مصدر في الشرطة إلى فتح تحقيق بالقضية.

ولم تُعرف الحالة الصحية للجريح. وقالت مصادر في المستشفى إن ثلاثة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى مساء السبت، بعد إصابتهم بجروح أثناء تظاهرات. وقد خرج أحدهم ولا يزال الاثنان الآخران في وضع مستقرّ.

وبدأت حركة الاحتجاج في يونيو جراء رفض مشروع قانون ينصّ على تسليم مطلوبين إلى الصين القارية. وتمّ تعليقه بعد ذلك غير أن الاحتجاجات لم تتوقف بل رُفع سقف مطالبها إلى مزيد من الديموقراطية ومحاسبة الشرطة، لتندلع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.