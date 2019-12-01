ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.03% مع بداية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 13853 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.65% بنهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 13849 نقطة، ليصعد لأول مرة في الجلسات التسع الأخيرة، بعد موجة من الهبوط.

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