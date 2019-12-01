وفاة والد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
توفي الدكتور مصطفى سيد أحمد غراب، والد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح اليوم الأحد، وتشيع الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد "الصديق" بمصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وفق ما أعلنته إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة الشرقية.
وأكدت إدارة العلاقات العامة بالديوان العام، في بيانٍ لها، على أنه سيتم تحديد موعد تلقي العزاء في وقتٍ لاحق.
وتقدم أعضاء المجلس التنفيذي والعاملين بديوان عام محافظة الشرقية والمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية بالعزاء والمواساة للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في وفاة والده.
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