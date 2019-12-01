أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، إصدار مذكرة قبض ومنع من السفر بحق الفريق الركن جميل الشمري المسؤول عن الملف الأمني في أحداث ذي قار الأخيرة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وذكر بيان للقضاء العراقي: "أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة للنظر في قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري". قار مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري". وأضاف أن "الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء العراقي يأمر بتوقيف المسؤول عن الملف الأمني في أحداث ذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.