حداد في المدارس والجامعات العراقية على ضحايا الاحتجاجات

أفادت مصادر في العراق، اليوم الأحد، بأن الجامعات والمدارس العراقية نظمت وقفات حداد على أرواح ضحايا الإحتجاجات، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال إن "جامعتي تكريت والموصل التحقتا بالجامعات في بغداد وميسان والبصرة التي نظمت وقفات حداد على ضحايا الاحتجاجات"، مبينا أن
وأضاف أن "إدارات المدارس في بغداد والجنوب، وكذلك بعض المحافظات الشمالية، نظمت هي الأخرى وقفات احتجاجية مشابهة".
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