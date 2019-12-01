الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم جثمان شهيد فلسطيني لعائلته

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم جثمان الشهيد الفلسطيني بدوي خالد بدوي الشلش المسالمة "18 عامًا"، لعائلته لمواراته الثرى.



استشهد مسالمة الليلة الماضية بعد إطلاق الرصاص عليه من جنود الاحتلال قرب بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقالت مصادر في الشئون المدنية الفلسطينية "إن الجانب الإسرائيلي رفض تسليمنا جثمان الشهيد مسالمة، وأخبرنا بأنه تم حجز الجثمان بناء على قرار وزير جيش الاحتلال".



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قد قرر قبل يومين احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم

إعادتهم لعائلاتهم.



يذكر أن محكمة إسرائيلية أصدرت قانونًا عام 2017، باعتبار حجز جثامين الشهداء غير قانوني، ولكنها لم تصدر قرارًا بإطلاق سراحهم، بل أعطت حكومتها 6 أشهر لوضع قانون يسمح لها بحجز هذه الجثامين، علمًا بأنه حتى اليوم تم تحرير 121 جثمان شهيد من "مقابر الأرقام"، وما يزيد على 180 من "ثلاجات الاحتلال".