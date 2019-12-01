كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجمع المئات من متظاهري هونج كونج لتقديم الشكر لترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج مئات الأشخاص في هونغ كونغ، بمن فيهم العديد من السكان المسنين، إلى القنصلية الأمريكية اليوم الأحد لإظهار "الامتنان" لدعم الولايات المتحدة للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أزعجت المركز المالي لما يقرب من ستة أشهر، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

رفع المتظاهرون، وبعضهم يرتدون قبعات وقمصان تحمل شعار دونالد ترامب، لافتة تصور الرئيس الأمريكي يقف الى جانب دبابة وخلفه العلم الأمريكي. ولوح اخرين بالأعلام الأمريكية ورفعوا لافتات كتب عليها "الرئيس ترامب، برجاء تحرير هونغ كونغ".

وقع ترامب هذا الأسبوع في الكونجرس علي قانون يدعم المتظاهرين في المدينة التي تحكمها الصين، على الرغم من اعتراضات بكين.

وصاح أحد المتحدثين وهو يحمل الميكروفون مخاطبا الحشد "شكرا لك يا سيادة الرئيس ترامب على هديتك الكبيرة لهونغ كونغ.. بارك الله في أمريكا".

في وقت سابق من اليوم الأحد، تظاهر مئات المحتجين، بما في ذلك العديد من الأسر التي لديها أطفال، احتجاجًا على استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحملون بالونات صفراء ولافتات مكتوب عليها "لا للغاز المسيل للدموع، انقذوا أطفالنا"، وتوافدوا عبر المنطقة التجارية المركزية في المدينة باتجاه المقر الحكومي في جزيرة هونغ كونغ الرئيسية.

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شهدت هونج كونج هدوء نسبي خلال الأسبوع الماضي، لكن تعهد الناشطين بالحفاظ على زخم الحركة من خلال ثلاث مسيرات مقررة يوم الأحد. وقد وافقت السلطات عليها جميعا.

هزت الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو، مما أجبر المكاتب الحكومية والشركات والمدارس وحتى المطار الدولي على الإغلاق في بعض الأحيان.

وجاءت مسيرات اليوم الأحد في الوقت الذي قال فيه مسؤول كبير في هونغ كونغ إن الحكومة تدرس تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة معالجة الأزمة، التي أصبحت فيها المظاهرات عنيفة بشكل متزايد.