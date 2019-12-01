ميسي يسعى لكسر معاناته أمام أتلتيكو مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد فريق برشلونة الإسباني لمباراته الخارجية المرتقبة أمام نظيره، أتلتيكو مدريد، المقررة في وقت لاحق من مساء اليوم، الأحد، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الليغا.

وتراجع برشلونة لوصافة ترتيب الليغا مؤخرًا برصيد 28 نقطة، بعدما حقق ريال مدريد الانتصار على ألافيس، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، مما يُزيد من أهمية النقاط الثلاث في المباراة.

وتكمن أهمية المباراة في فارق النقاط الثلاث بين الطرفين، فالانتصار يمنح برشلونة الصدارة مرة أخرى، ويمنح أتلتيكو مدريد فرصة معادلة رصيد الريال.

ميسي رغم كونه كابوس لمواطنه دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، وفريق العاصمة الإسبانية، لكنه يُعاني من أمر جديد.

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أتلتيكو مدريد هو ثاني أكثر فريق بعد إشبيلية زار ميسي شباكه خلال مسيرته الكروية حتى الآن برصيد 29 هدفًا.

لكن ميسي فشل في التسجيل في الملعب الجديد للروخيبلانكوس "واندا ميتروبوليتانو" منذ افتتاحه قبل عامين، حيث خاض مباراتين في ذلك الملعب في الموسمين الماضيين انتهتا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وستكون الفرصة جيدة أمام ميسي لكسر هذه السلسلة، بالإضافة إلى اعتلاء صدارة هدافي الليغا، والتي يسيطر عليها الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بـ10 أهداف.

ويتواجد ميسي في وصافة الترتيب برصيد 8 أهداف خلف بنزيمة، برفقة الثلاثي لوكاس بيريز (ديبورتيفو ألافيس)، لورينزو مورون (ريال بيتيس) وجيرارد مورينو (فياريال).