اعتقال مشتبهين من طوبا الزنغرية بالسطو وسرقة محل مجوهرات بالمغار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين بالسطو وسرقة محل لبيع المجوهرات في قرية المغار، بعدما تعرض المحل للسطو والسرقة تحت وطأة التهديد بالسلاح من قبل اللصوص، الليلة الماضية.
ووفقا لما أعلنته الشرطة، صباح اليوم الأحد، فإن عناصرها الذين وصلوا إلى المكان باشروا جمع الأدلة ونصب الحواجز، وخلال وقت قصير تمكنوا من اعتقال ثلاثة مشتبهين في الثلاثينيات من أعمارهم من قرية طوبا الزنغرية.
هذا، وجرى التحقيق معهم، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في "كريات شمونة" في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهم.
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